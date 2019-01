CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRO14Anche questa volta per le Zebre non c'è stato scampo contro i ghepardi. Il 2019 della franchigia federale inizia con una sconfitta casalinga 27-12 contro i sudafricani Cheetahs, nel match che ieri ha messo di fronte le due ultime della classe nel giorne A di Pro14. Nonostante un avvio sofferto, con marcature ospiti di Van Rensburg e Maxwane, le Zebre sono riuscite ad andare al riposo sul 12-12 grazie alle mete di Padovani e Bisegni. Fatale l'indisciplina nella ripresa: dopo il bis di Van Rensburg, la squadra di Bradley è rimasta in...