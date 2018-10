Primo gol per Marchisio Mou sull'orlo del baratro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gioia a metà per Claudio Marchisio: la soddisfazione per la prima rete con la maglia dello Zenit è in parte offuscata dalla sconfitta della sua squadra, rimontata dall'Anzhi che si è imposto 2-1. L'ex juventino va a segno al primo affondo della ripresa ribattendo la conclusione di un compagno respinta dal palo, prima della reazione dei padroni di casa che pareggiano al 71' con Ponce e trovano la vittoria all'83' con Kulik, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Belorukov. Lo Zenit resta comunque al comando della Russian...