Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Primo. Eggià: il Milan di Stefano Pioli guida la classifica da solo dopo 16 turni. Come ricorda il (benemerito in saecula saeculorum) profilo OptaPaolo, i rossoneri hanno ottenuto 38 punti nelle prime 16 partite, sagomando così il proprio miglior risultato parziale dalla stagione 2003/04. Sfruttando tipi come Ibrahimovic, Leao, Theo Hernandez e Tonali, la squadra restituisce l'impressione di una figura non sempre splendidamente piacevole...