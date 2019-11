Primo brivido europeo al sorteggio: Italia testa di serie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NAZIONALEROMA Avevamo un po' dimenticato, presi dal pianto per aver steccato il Mondiale in Russia. Cosa si prova a vivere un sorteggio? Roba che risale al pre- Francia 2016, se si esclude il giorno dell'accoppiamento (maledetto) con la Svezia per giocarsi quel posto a Russia 2018. Ma ormai è andata. Oggi ci siamo, a Bucarest l'Italia c'è. C'è Mancini e, per il movimento azzurro in genere, anche Francesco Totti, ex campione tra ex campioni come Lahm, Casillas, Sivebk, Desailly, Ricardo Carvalho. Bucarest, ore 18 (diretta Rai 2, Sky Sport...