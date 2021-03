RUGBY

Marzio Innocenti non ha perso tempo. Il primo atto formale da presidente della Federazione italiana rugby è stato la rimozione di Franco Ascione dal vertice dell'area tecnica. Posizione ricoperta da anni che lo porta ad essere uno dei maggiori responsabile del fallimento della Nazionale e del movimento, sintetizzato nelle 31 sconfitte di fila dell'Italia al Sei Nazioni.

Ieri Innocenti, primo presidente veneto in 94 anni di federazione, ha messo piede per la prima volta negli uffici firma e ha firmato la lettera che dice: «Dopo aver condiviso un'attenta valutazione sulle prospettive future del nostro movimento insieme al prof. Franco Ascione, direttore dell'area tecnica Fir, abbiamo condiviso la scelta di intraprendere un nuovo percorso. Questo prevede che il responsabile tecnico nazionale, Daniele Pacini, assuma ad interim la direzione tecnica della Fir. Ascione nei prossimi mesi trasferirà tutte le informazioni e conoscenze necessarie a Pacini in modo tale che la transizione avvenga nel segno della continuità. Ascione manterrà la posizione negli organismi internazionali e la Fir continuerà a giovarsi della sua professionalità».

Non potendo essere licenziato, ha un contratto a tempo indeterminato, Ascione viene rimosso dai vertici tecnici. In un giorno Innocenti ha fatto quello Gavazzi (e prima Dondi) non ha fatto in otto anni.

Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA