Primi verdetti ai Mondiali: vincono All Blacks e Francia

RUGBYOSAKA (GIAPPONE) Primi verdetti alla Coppa del Mondo. Il girone B, quello dell'Italia, ha messo subito di fronte due favorite per il titolo. Gli All Blacks hanno battuto il Sudafrica al termine di una partita di altissima intensità. Nei primi 20' pallone in mano agli Springboks che avanzano al piede e in percussione ma ottengono solo 3 punti con Pollard. Poi la reazione dei neozelandesi con due mete in 5': la prima di Bridge, la seconda di Scott Barrett. Nella ripresa il tentativo di rimonta dei Boks con la marcatura di Du Toit e il drop...