LE ULTIMEROMA Appare un po' di tensione nel gruppo azzurro. Visibile anche in tv, niente di percepito o di segreto. Mancini che butta via la giacca, in stile Allegri. Ce l'ha in mano, la scaglia verso la panchina. Basta una ripartenza sbagliata a farlo arrabbiare. E per un'ora urla verso Immobile, lo guida in campo senza ottenere quello che vuole. Sbraita a ogni errore sotto porta. Quando sbaglia il rigore Jorginho, torna subito a sedersi...