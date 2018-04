Primaverili, avanza la pattuglia veneta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOTO(va.zagn.) Buoni tempi, ai campionati italiani di nuoto. A Riccione, Fabio Scozzoli stupisce, si aggiudica i 100 rana in 5933, primato personale. Nel dorso, il vicentino Thomas Ceccon, classe 2001, di Thiene, precede il primatista Simone Sabbioni, 54'1 contro 5423, qualificandosi per gli Europei di agosto; bronzo a Christopher Ciccarese, 17 centesimi più in là. Sui 50, neppure Federica Pellegrini (2855) può superare le specialiste Silvia Scalia (2830, qualificata per gli Europei), Tania Quaglieri (46) e la trevigiana Margherita...