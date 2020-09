ATLETICA PARALIMPICA

«Mi auguro che la mia scelta ora possa essere d'aiuto per abbattere certi preconcetti e dare lustro alla nostra categoria: io sono una persona pulita che fa sport, ma spesso l'immagine dei trans è collegata a situazioni poco edificanti». Due tabù abbattuti in un colpo solo: dimostrare che la disabilità non è un ostacolo e spiegare che lo sport può essere utile anche per superare la questione di genere. Le parole sono quelle di Valentina Petrillo, velocista ipovedente della Omero Bergamo, prima atleta transgender a livello mondiale ammessa in una gara ufficiale tra le donne, pur avendo documenti ancora al maschile.

Nella sua carriera sportiva paralimpica ha già vinto 11 titoli italiani nella categoria maschile, prima di intraprendere la terapia ormonale di transizione avvenuta nel gennaio 2019. Oggi i suoi parametri ematici di testosterone risultano nei limiti richiesti (10 nanomoli) per poter gareggiare nel genere femminile, così come indicato dalle linee guida del Cio del 2015. Dopo un travagliato iter burocratico, legale e medico che ha coinvolto Fispes, il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e World Para Athletica, la Petrillo, classe 1973, è tornata a gareggiare nella pista dello stadio Picchi, la stessa che nel 2018 ha fatto da cornice alla sua ultima gara al maschile e che in questo fine settimana ha ospitato i Campionati italiani paralimpici di atletica leggera. E per la Petrillo il ritorno alle gare ufficiali è stato positivo, tanto da conquistare tre titoli italiani T2, vincendo le gare dei 100, 200 e 400 metri, rispettivamente con i tempi di 13.24, 27.47 e 1:04.59. «Nella realtà a fine luglio commenta l'atleta al termine delle prove in una gara della Fidal senza classifica avevo fatto meglio nei 200 metri, chiudendo la prestazione con un secondo in meno. Devo lavorare ancora».

Concetto che la stessa Petrillo estende anche alle questioni di genere. «L'emozione di tornare a gareggiare è notevole ammette la velocista quando nel 2018 ho deciso di non fingere più, pensavo di non poter tornare a competere, fortunatamente non è stato così. Non è semplice, perché viviamo in una società che ci classifica: se nasci uomo hai il fiocco azzurro, se nasci donna hai quello rosa e in entrambi i casi devi seguire un percorso specifico. Sono situazioni con le quali mi sto scontrando. Io ho sovvertito la situazione ma sempre rispettando i regolamenti, non dimentichiamo che mi hanno autorizzato a gareggiare con le donne perché ho una serie di parametri che me lo permettono». E da qui la Petrillo dice di volersi mettere a disposizione. «Io sono qui, ormai la Federazioni studia il mio caso da due anni, mi metto a disposizione di tutti, anche per dare un consiglio a quelle persone che vogliono avviare un percorso di transizione che assicuro non è facile».

Giuseppe Babbo

