PRIMA FILA TUTTA ROSSA

FORMULA 1SPA FRANCORCHAMPS Imprendibile. In un circuito sul quale, per le sue caratteristiche e le sue difficoltà, da sempre si misurano il talento e il coraggio dei piloti, Charles Leclerc ha mostrato di avere uno stile e una serie di doti che sono tipiche di un potenziale campione. Pole position per il giovane monegasco, la terza della stagione dopo quelle ottenute in Bahrain e in Austria, che gli permetterà di puntare finalmente a una vittoria dopo quelle che sinora gli sono sfuggite per sfortuna o per errori. Prima fila tutta Ferrari,...