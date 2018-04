PRIMA FILA FERRARI HAMILTON RETROCESSO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Il giro del leone riporta Sebastian Vettel e la Ferrari in pole position e soprattutto apparecchia la tavola per una domenica tutta rossa nel deserto del Bahrain. Accanto al quattro volte iridato, che alle 17.10 italiane vive la partenza numero 200 in Formula 1 (la 51° dalla pole), scatta infatti il compagno di team Kimi Raikkonen, beffato proprio all'ultimo giro della Q3 dopo due giorni da dominatore. Una doppia prima fila ragguardevole, considerando che in Bahrain la Rossa non conquistava la pole dal 2007, con Felipe Massa. Eppure...