Prima del Treviso in Sudafrica Crowley schiera tre azzurri

RUGBY(eg) In Sudafrica il Benetton c'era già stato, una dozzina d'anni fa, quando si recò a Bloemfontein per una preparazione un po' particolare e un'amichevole con i Cheetahs. Stavolta si tratta di qualcosa di più serio, una sfida ufficiale che vale punti per la classifica. La squadra biancoverde è da mercoledì a Port Elizabeth dove oggi, sul terreno del Nelson Mandela Bay, alle 14 italiane, arbitra il sudafricano Immelman, diretta su Eurosport Player, affronta i Southern Kings nel 18. turno del Pro14. Una sfida che sa un po' da ultima...