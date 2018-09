CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRIMA CATEGORIASecondo appuntamento consecutivo al Perolari per l'Union Vis. Dopo l'1-0 al Pontecorr, gioca domani alle 15,30 con lo Stroppare per la 3ª giornata di Prima categoria di calcio. Un brutto cliente che ha infilato due vittorie a Taglio di Po (1-0, rete di Lissandrin) e contro la Turchese (2-1, Alessi e Capuzzo). In panchina ha Marcello Gulmini, uno che il calcio polesano lo conosce, avendo soggiornato anni a Bagnolo di Po e Trecenta con l'Union At, di cui l'attuale Union Vis è figlioccia. Partita difficile contro vecchie volpi...