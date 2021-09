Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PRIMA CATEGORIASconfitto dal Granzette nella giornata d'esordio del campionato di calcio di Prima categoria il Crespino Guarda Veneta cerca miglior fortuna in terra veronese.Oggi pomeriggio con inizio alle ore 16 i giallorossi di Nico Franchin andranno a contendere i tre punti in palio nella giornata al Bevilacqua, formazione guidata dalla panchina da Antonio Marini, in grado nel match d'esordio di imporre la propria legge in trasferta al...