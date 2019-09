CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRIMA CATEGORIA Mal digerito il mancato passaggio del turno in coppa Veneto, seppur arrivato con una vittoria mercoledì sera sul campo del Cavarzere e ricevuta dal giudice sportivo, sempre nello stesso giorno, la sconfitta a tavolino relativa alla prima di campionato con l'Aqs Borgo Veneto che ha riportato a zero il punteggio in classifica, al Loreo di patron Bardella non resta che, archiviare tutto e ripartire nel girone D, dimenticando anche la sconfitta patita domenica scorsa a Monselice. SI RIPARTEQuesto pomeriggio sarà ancora in...