CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRIMA CATEGORIA Dopo tante chiacchiere, finalmente si torna a parlare di calcio giocato. Oggi pomeriggio il Rovigo fa il suo debutto stagionale nella prima partita del Trofeo Regione, ospitando allo stadio Francesco Gabrielli, la Fiessese. Match da non perdere visto anche i precedenti tra le due società , nella passata stagione. Se nel campionato di Prima categoria, il Rovigo Calcio si era infatti imposto in tutte e due le occasioni (2-0 a Fiesso Umbertiano e 2-1 in casa), in coppa era invece arrivata una cocente delusione. Alla squadra di...