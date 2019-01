CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRIMA CATEGORIAAltro incredibile caso di razzismo su un campo di calcio di dilettanti del Veneto. Insulti e ululati dagli spalti sono arrivati nei confronti dei tre giocatori di colore in campo a San Pietro in Volta. L'accusa arriva dalla società ospite, la Bassa Padovana, dopo la trasferta di ieri pomeriggio in laguna per la partita contro il Nuovo San Pietro valida per la seconda giornata di ritorno del girone D di Prima categoria. Il match si è concluso con un rocambolesco pareggio per 2-2, ma a fine gara a tenere banco sono state le...