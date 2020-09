PRESTIGIOSE

MONACO Un po' alla spina e un po' al distributore. Si chiamano ibride plug-in e l'Audi ne può schierare cinque in listino: dalla A6 (berlina ed Avant) alla A7 Sportback, dalla Q5 alla Q7 fino arrivare all'ammiraglia A8 che, come massima espressione del marchio, non può certo esimersi dal rappresentare anche questa tecnologia di elettrificazione che fa parte del piano che porterà il marchio dei Quattro Anelli entro il 2025 ad avere 20 modelli elettrici e 10 ibridi plug-in contraddistinti dalla sigla TFSI e. E presto si arriverà a 8 con l'arrivo delle Q3, Q8 e della A3 che nel 2013 è stata la prima Audi ricaricabile e vuole continuare la tradizione con un'autonomia che supererà i 50 km. È questa la soluzione che Audi propone per chi vuole andare ogni giorno in ufficio ad emissioni zero (anche fino a 135 km/h) e avere il massimo della praticità quando si compiono tragitti più lunghi. E poi ci sono le normative UE sulle emissioni di CO2: il limite dei 95 g/km di CO2 per il 2021 si abbasserà del 15% entro il 2025 e del 37,5% nel 2030 (59 g/km), salvo ulteriori restrizioni.

LE RUOTE ALTE

Non c'è dunque tempo da perdere offrendo modelli ricaricabili che vadano incontro a tutti i tipi di utilizzo. La Q5 TFSI e' ha due versioni: una da 299 cv e l'altra da 367 cv e alla base c'è sempre il 2 litri da 252 cv accoppiato con l'elettrico da 105 kW, inserito all'interno cambio doppia frizione a 7 rapporti, e la trazione integrale permanente dotata di disinnesto automatico delle ruote posteriori. La A7 e la A6 condividono lo stesso motore, quest'ultima però solo nella variante più potente, capace di esprimere una coppia massima di ben 500 Nm e di imprimere un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi.

Per tutte la batteria agli ioni di litio ha una capacità di 14,1 kWh anche se il Suv ha le celle a sacchetto e le altre due l'anno prismatiche. In ogni caso, per una ricarica completa occorrono 6 ore, se si ha a disposizione una normale presa domestica, o 2,5 ore da una wallbox o colonnina da almeno 7,4 kW. In quest'ultimo caso, a facilitare la vita c'è il sistema di pagamento Audi E-Tron Charging Service che, utilizzando una sola scheda, permette di servirsi presso 137mila stazioni di ricarica in 25 paesi europei, ad una tariffa certa ed unificata. Grazie all'ibrido ricaricabile, la Q5 dichiara un consumo minimo di 2,1 litri/100 km pari a 49 g/km di CO2 e meglio ancora fanno la A6 (da 1,4 litri/100 km pari a 31 g/km di CO2) e la A7 Sportback (da 1,5 litri/100 km e 33 g/km) facendo valere la conformazione, intrinsecamente più efficiente, della loro carrozzeria. La A8 ha un sistema da ben 449 cv grazie all'integrazione tra il V6 3 litri da 340 cv e l'elettrico da 100 kW inserito all'interno del cambio automatico con convertitore di coppia a 8 rapporti. La A8 TFSI e' dichiara un consumo medio compreso tra 2,7 e 3 litri/100 km, un'autonomia in elettrico di almeno 44 km e scatta da 0 a 100 m/h in 4,9 s., ma il dato più eclatante è la coppia di 700 Nm disponibile già a 1.250 Nm, scaricata a terra attraverso il sistema di trazione integrale con differenziale centrale autobloccante Torsen. La Q7 plug-in hybrid sfrutta lo stesso sistema, ma con una batteria leggermente più grande (14,3 kWh) ed è disponibile in due livelli di potenza: 381 cv o 456 cv.

MARCIA IN EV

Tutte le Audi ibride plug-in hanno 3 programmi di marcia: EV ovvero elettrico, Auto per andare in ibrido e Hold per conservare l'energia nei trasferimenti extraurbani in modo da poter viaggiare ad emissioni zero all'interno delle città contando su tutte le agevolazioni di cui godono questo tipo di vetture in ambito urbano. Altra caratteristica è la gestione predittiva dell'energia che, grazie ai dati di navigazione, traffico e segnaletica regola automaticamente l'andatura per ottimizzare i consumi di entrambi i carburanti: benzina ed energia elettrica. La Q5 TFSI e' parte da 57.500 euro, la A6 da 63.300 euro, a Q7 da 76.200 euro, la A7 Sportback da 76.500 euro e la A8, disponibile anche con carrozzeria allungata, da 108.850 euro.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA