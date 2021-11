Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PRESTIGIOSEMONACO DI BAVIERA Un Suv, una Coupé e una Gran Coupé per Una giornata particolare, ma non come il pluripremiato film di Ettore Scole ambientato a Roma, bensì a Monaco di Baviera, secondo la regia di Bmw. Nei Test Days autunnali la casa dell'Elica fa provare la X3, il modello più venduto dalla famiglia dei fuoristrada. A differenza che nella pellicola americana Una giornata di ordinaria follia, quando il protagonista dà i...