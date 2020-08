PRESTIGIOSA

ROMA Al mondo ci sono poche automobili che possono unire eleganza e tecnologia con la sicurezza e il comfort da ammiraglia, ma anche la vocazione di instancabile lavoratrice. Una di queste è sicuramente la Mercedes Classe E, scelta ideale sia per i grandi viaggiatori sia per chi dell'auto fa uno strumento da lavoro, come i rappresentanti o gli NCC. La tedesca ora si rinnova per esaltare ulteriormente queste caratteristiche che possono essere apprezzate, in modo multiforme, su tutta la gamma delle varianti di carrozzeria: dalla berlina alla coupé, dalla station wagon alla cabriolet fino alla All Terrain con assetto rialzato e look che strizza l'occhio al mondo dei Suv. I segni distintivi del rinnovamento sono nel frontale, con la calandra ad A e i fari aggiornati nel taglio, e in coda dove le luci sono più sottili ed avvolgenti. I codici sono quelli delle Mercedes più recenti mantenendo intatti i tratti di un corpo vettura classicamente moderno.

MBUX EVOLUTO

Per l'abitacolo ci sono nuovi materiali, la strumentazione ora è digitale di serie, con due schermi da 10,25 o da 12,3 pollici, e c'è il sistema MBUX ad intelligenza artificiale, capace di offrire un gran numero di informazioni e interazioni. La prima riguarda il comfort, grazie alla funzione Energizing che adatta tutti i dispositivi preposti al comfort, prendendo i dati anche dai wereable Garmin. La seconda invece interessa l'efficienza e la sicurezza, grazie alla navigazione e alle informazioni sul traffico, così da poter suggerire le giuste andature e poter evitare le situazioni di pericolo. La dotazione di sicurezza è stata ulteriormente perfezionata. La frenata automatica infatti ora interviene anche nelle svolte mentre il nuovo volante capacitivo ha comandi più sensibili e avverte la presenza piena del guidatore con il solo contatto delle mani. In questo modo i vari sistemi sono più puntuali nell'attivare tutte le contromisure del caso, come l'arresto automatico della vettura in caso di malore o perdita di coscienza. Importante sapere che sono a disposizione i pacchetti Guardian e Guardian Plus: con il primo il guidatore riceve un sms in caso di furto, con il secondo il veicolo segnala la sua posizione sollecitando l'intervento delle forze di polizia.

L'IBRIDIZZAZIONE

Gli unici motori rimasti in purezza sono i diesel 2 litri da 194 cv e il 6 cilindri 3 litri da 330 cv mentre gli altri sono tutti elettrificati.

Si va dal mild-hybrid 48 Volt a benzina con i 2 litri da 197 cv e 257 cv fino al 3 litri da 367 cv o 435 cv per arrivare agli ibridi plug-in. Anche qui si va dai benzina (2 litri da 320 cv o 3 litri da 457 cv) al diesel 4 cilindri da 306 cv che dichiara 38 g/km di CO2, grazie al motore elettrico da 90 kW e dalla batteria ricaricabile che assicura circa 50 km di autonomia. Non può mancare la AMG 63 S con il V8 4 litri biturbo da 612 cv e in arrivo ci sono due unità a gasolio: un 1,6 litri da 160 cv e un 2 litri mild-hybrid che, con i suoi 265 cv, sarà il diesel 4 cilindri più potente al mondo. La Classe E si guida sempre con piacere, grazie ad uno sterzo preciso e ad un assetto che sa coniugare comfort e rigore fornendo, insieme alle prestazioni offerte da tutti i propulsori, una sensazione di souplesse e sicurezza, secondo la migliore tradizione Mercedes. La tedesca arriva in autunno con prezzi che partono da 54.257 euro e a salire per le altre varianti, comprese quelle a trazione integrale.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

