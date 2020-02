PRESTIGIOSA

MILANO Il nuovo record assoluto di vendite stabilito con le 6.710 unità consegnate ai clienti nel 2019 rappresenta per Porsche Italia il viatico migliore per affrontare con fiducia un nuovo anno ricco di sfide tanto stimolanti quanto impegnative.

Il risultato è stato ottenuto sulla scia della top seller Macan, le cui 2.917 consegne valgono il 43% del totale davanti alle 1.596 Cayenne (normale e Coupé), a conferma che anche nell'esclusivo mondo del lusso sportivo le ruote alte sono in testa alle preferenze dei consumatori, mentre sul terzo gradino del podio c'è l'inossidabile 911 che ha totalizzato 1.177 immatricolazioni.

Le cifre fornite dal direttore generale di Porsche Italia Pietro Innocenti nella spettacolare cornice di una location milanese non a caso da record il nuovo grattacielo Allianz che con i suoi 50 piani è il più alto d'Italia evidenziano come il nostro mercato (+28% sull'anno precedente) abbia viaggiato nel 2019 a una velocità superiore a quella pur significativa (+10% nel mondo, +13% in Europa) che ha portato le vendite globali del marchio a 280.800 unità.

Un'escalation propiziata anche ha ricordato Barbara Vollert, Vice presidente di Porsce AG responsabile della Regione Europa dalle 9 novità presentate l'anno scorso. Ultima in ordine di tempo, ma non di importanza, la Taycan che segna l'ingresso di Zuffenhausen nel mondo della mobilità 100% elettrica, ma sempre coerente con la vocazione sportiva del brand.

La Taycan sarà, a livello di prodotto, la regina del 2020 anche in Italia, dove debutta il 26 febbraio con quattro modelli che costano da 109.000 a 191.000 euro e il supporto di iniziative dedicate come l'allestimento di una rete di colonnine di ricarica rapida presso le concessionarie e in locatioion (hotel, ristoranti, golf club e così via) di cui 130 già individuate, ma con l'obiettivo di attivare a 200 entro la fine dell'anno.

LA CARRERA CUP

Gli impegni non finiscono qui, ma coinvolgono a 360 gradi il rapporto con la clientela, sia attraverso gli appuntamenti classici dalla Carrera Cup Italia alla sesta edizione del Porsche Festival in programma a Monza il 10 e 11 ottobre sia per mezzo di proposte innovative, fortemente ispirate al mondo digitale come il concept store CityLife Milano o l'avvio del programma di vendite online già attivo in Germania.

Non va poi dimenticato che continuano a pieno ritmo i lavori di ristrutturazione dell'Autodromo di Franciacorta, acquisito da Porsche Italia per diventare (sarà inaugurato nell'aprile 2021) l'ottavo e più vasto: 359.000 m2 Porsche Experience Center al mondo. Qui, grazie a un investimento di 26 milioni di euro, i clienti usufruire di una pista lunga 2,5 km, di un percorso all'off-road con 12 moduli di difficoltà crescente o sbizzarrirsi nel drifting sul tracciato a bassa aderenza inserito nell'area di 30.000 m2 riservata ai corsi di guida sicura.

Giampiero Bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA