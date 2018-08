CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRESTIGIOSAMILANO Arriverà da noi in autunno, ma per farsi conoscere ha intrapreso un tour estivo nelle località più rinomate della costa italiana, con tappe a Forte dei Marmi, Milano Marittima, Savelletri di Fasano, Punta Ala, Venezia, Capalbio, Sistiana. Parliamo dell'Audi Q8, attesa protagonista nell'esclusivo segmento dei Suv-coupé, quello che combina lusso, tecnologia e sportività, come finora hanno fatto BMW (con la X6) e Mercedes (con la GLE Coupé). Il progetto è ambizioso e tuttavia sostenuto da tecnologie all'avanguardia come...