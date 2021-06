Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PRESTIGIOSABRESCIA Con piena soddisfazione, i Carabinieri ne hanno ancora in dotazione i 30 esemplari blindati della quarta generazione, in circolazione dal 2012. È la conferma dell'affidabilità di un modello, la Subaru Outback, nato nel 1995 come station wagon e poi diventato un crossover ispirato ai Suv. La sesta generazione debutta in Italia con le sue nuove proporzioni, a cominciare da 5 centimetri di lunghezza in più, che adesso...