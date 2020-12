PRESTAZIONALI

INGOLSTATD Il lato sportivo di Audi ha mille sfaccettature e a Ingolstadt hanno pensato di dare loro una bella lucidata rilanciando molte delle versioni ad alte prestazioni dei Quattro Anelli. Cominciando dal basso, sono la SQ2 e la S3 ad aver ricevuto aggiornamenti che rendono le prestazioni del loro 2 litri TFSI da 300 cv e oltre ancora più spumeggianti e gestibili grazie al cambio DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale Quattro, ancora più leggera e reattiva. C'è poi la RS5 con il suo 6 cilindri da 450 cv e infine le SQ7 e SQ8 con i loro V8 4 litri da 507 cv e uno 0-100 km/h in 4,1 secondi.

L'ultima nata tra le Audi normali ma non troppo è la SQ5 TDI che sulla carta sembra la cenerentola con il suo diesel V6 3 litri da 341 cv, ma è invece una delle testimonianze della sportività secondo la filosofia Audi visto che al motore ad autoaccensione Ingolstadt deve 8 delle 14 edizioni della 24 Ore di Le Mans vinte, tre delle quali con l'ibrido. E questo V6, oltre ad essere un capolavoro di meccanica, è anche elettrificato a 48 Volt.

In questo modo il turbocompressore è spalleggiato da un compressore elettrico che accelera fino a 65.000 giri/min in 300 ms assicurando una coppia di 700 Nm costanti tra 1.750 e 3.250 giri/min. Dunque non solo 250 km/h autolimitati e da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, ma una prontezza e una pienezza di risposta da riferimento con un consumo di soli 7 litri/100 km.

IL GASOLIO CHE VOLA

Prodigi del motore a gasolio che continua ancora stupire grazie ad altre modifiche come i pistoni in acciaio, gli iniettori a 2.500 bar e il sistema SCR a doppio dosaggio che porta i NOx a livelli bassissimi e permette di avere l'omologazione Euro6d. Complementi eccellenti sono il cambio automatico a 8 rapporti e la trazione integrale con differenziale centrale meccanico, volendo anche con il differenziale posteriore attivo che trasferisce la coppia sulla ruota esterna per avere più motricità e una risposta più pronta ad ogni impulso dato con lo sterzo. Le sospensioni a controllo elettronico sono ribassate di ben 30 mm, ma le molle pneumatiche aggiustano automaticamente l'altezza in base alla velocità. E poi c'è tutto quello che hanno tutte le altre Q5 come un bagagliaio ampio (520-1.520 litri) e modulabile, tanta tecnologia per la sicurezza e la connettività, le luci posteriori OLED e un abitacolo dove, ai vari tipi di pelle, si può abbinare anche Dinamica, un elegante scamosciato derivato dalle bottigliette di plastica. L'Audi SQ5 costa 82.700 euro e nel più ricco allestimento Attitude arriva a 85.800 euro.

Nicola Desiderio

