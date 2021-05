Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PRESTAZIONALEBALOCCO Si poteva fare meglio della Giulia Quadrifoglio? La risposta è affermativa. In casa Alfa Romeo il nuovo benchmark per i puristi della guida si chiama Giulia GTA e Giulia GTAm. Due auto, stessa anima, per vivere in modo condiviso o (quasi) esclusivo il piacere delle performance. Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta solamente delle versioni più estreme del modello Quadrifoglio, in realtà rappresentano quanto la...