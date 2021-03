RUGBY

Sprint finale per le elezioni federali. Sabato a Roma, prima della partita con il Galles, si terrà l'assemblea che sceglierà i nuovi vertici di una federazione alla prese con una crisi drammatica. Restano in corsa cinque candidati alla presidenza: Alfredo Gavazzi, numero uno uscente, sfidato dal suo ex pupillo Paolo Vaccari, dal presidente vicario della Fir Nino Saccà, dal leader del Comitato veneto Marzio Innocenti e dal presidente del Comitato Emilia Romagna Giovanni Poggiali di Pronti al cambiamento. A ciascuno abbiamo posto tre domande: 1) Qual è la cosa più importante che, in caso di vittoria, farà durante il suo mandato; 2) Che cosa intende fare per il rugby educativo; 3)In quanto tempo pensa di portare il rugby italiano fuori dalla crisi.

ALFREDO GAVAZZI: «1) Essere vicini alle società, anche finanziariamente, per favorire la ripresa dopo il duro colpo inferto dalla pandemia. 2) Un'azione di marketing e comunicazione su tutto il territorio perché temo che con la ripartenza avremo meno bambini sui campi di rugby. 3) Servono 4 anni per una svolta duratura facendo giocare la nazionale emergenti per tre mesi all'anno in un paese straniero, come il Sudafrica ad esempio, in modo da rendere meno problematico il passaggio alla nazionale maggiore. Inoltre sarà importante una terza franchigia dal 2024, con base a Roma».

MARZIO INNOCENTI: «1) Affidare ai club lo sviluppo del territorio e in questo contesto ridare un ruolo importante al Sud destinando risorse umane e finanziarie sufficienti alla realizzazione dei progetti. 2) Torneremo alla categorie dispari a partire dall'under 5, affidando ai comitati regionali piena autonomia di gestione. La parte didattica partirà dagli educatori di primo livello con grande importanza all'aspetto pedagogico. 3) Dalla crisi del movimento spero di poter uscire in meno di due anni. Per quanto riguarda le Nazionali dobbiamo tornare competitivi al massimo in tre stagioni».

GIOVANNI POGGIALI: «1) Riavvicinare la federazione ai club creando 8 macro aree ciascuna con un manager, un budget, uno staff e un centro studi aumentando lo stanziamento dagli attuali un milione e 300mila euro a oltre 5 milioni. I manager, che faranno capo alla nuova figura di un amministratore delegato della Fir, si occuperanno di tutti gli aspetti, da quelli impiantistici a quelli tecnici». 2) Ci sarà un open day nazionale, con una adeguata campagna di comunicazione, per accogliere le famiglie e i ragazzi. Inoltre centri estivi per dare un servizio alle famiglie e far conoscere il rugby. 3) Ci vuole un mandato per cambiare direzione e creare entusiasmo. I tempi sono più lunghi per la Nazionale, tra i 4 e gli 8 anni ma a volte con la motivazione giusta per fare le cose insieme si possono fare miracoli».

NINO SACCÀ: «1) La parola d'ordine è crescita. Dobbiamo avere un numero di praticanti effettivi adeguato a un paese di 60 milioni di abitanti. Attualmente ne abbiamo oltre 87 mila, l'obiettivo è arrivare a 200mila giocatori. 2) Rafforzare i rapporti con la scuola introducendo dei tutor e relazioni mirate con i singoli istituti, adottando un approccio orientato alla massima partecipazione, considerando che il contatto non è l'unico modo di portare un bambino al rugby. Ci sono tante modalità, anche per numeri piccoli nel gioco e con campi di misure ridotte. 3) Gli obiettivi vanno raggiunti in 4 anni».

PAOLO VACCARI: «1) Daremo alla Fir una nuova direzione tecnica e un direttore generale attorno al quale nascerà un progetto di sviluppo e promozione parametrato sulle peculiarità di ogni singolo territorio. Una figura equivalente a quella di un amministatore delegato che manca nella nostra federazione totalmente presidenzialista. Lo farò nei primi 100 giorni. 2)Creare una nuova rete di relazioni con le istituzioni, dal Miur ai vari ministeri, per studiare un modello che ci consenta di togliere i ragazzi dalle ore curriculari per farli venire nei nostri impianti. 3) Per uscire da questa crisi servono due mandati».

