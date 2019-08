Preolimpico, Zaytsev schiaccia il Camerun

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si è aperto con un netto 3-0 (25-18, 25-18, 25-16) ai danni del Camerun, il torneo di qualificazione olimpica degli azzurri di Gianlorenzo Blengini. Al Palaflorio di Bari Zaytsev e compagni hanno impiegato poco più di un'ora di gioco per avere la meglio sulla formazione africana, al termine di un match a senso unico. Come formazione iniziale il ct azzurro ha schierato: Giannelli in palleggio, Zaytsev opposto, schiacciatori Juantorena e Lanza, centrali Russo e Piano, libero Colaci. Nel primo parziale i ragazzi di Blengini sono stati padroni...