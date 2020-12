Niente sosta, siamo inglesi. Tra ritardi causati dal Covid e tradizioni consolidate, la Premier League intensifica il calendario durante le feste, proponendo partite tutti i giorni fino al termine del 2020. Dopo il «Boxing Day» che ha visto emergere l'Everton di Ancelotti (salito al 2° posto dopo il successo in casa dello Sheffield), ieri si sono giocati altri 4 incontri.

Il risultato più clamoroso è la fuga mancata del Liverpool: 1-1 in casa col neo-promosso West Bromwich che resta penultimo ma si toglie la soddisfazione di bloccare la capolista.

La bella rete di Mané al 12' (controllo di petto sul lancio di Matip e destro al volo alle spalle di Johnstone) illude i Reds che dominano tutto il 1° tempo senza chiudere la gara e calano nell'ultima mezz'ora: al 72' Alisson sventa un contropiede di Grant ma 10' dopo è beffato dal colpo di testa di Ajayi che rimette il punteggio in equilibrio. Tra le squadre provenienti dalla First Division (la B inglese), bene il Leeds che ha colto la 6ª vittoria in questo campionato: Bamford firma su rigore l'1-0 al Burnley che consente alla formazione di Bielsa di scavalcare Crystal Palace e Newcastle e assestarsi a metà classifica.

Parità invece al London Stadium tra West Ham e Brighton, al termine di una sfida spettacolare che vede gli ospiti sbloccare il risultato al 44' con Maupay e riportarsi in vantaggio a metà ripresa con Dunk, dopo il pareggio di Johnson.

A evitare agli Hammers (reduci dallo 0-3 contro il Chelsea) il 2° ko di fila è Soucek, autore del 2-2 definitivo all'82'.

Stasera torna in campo l'undici di Ancelotti che, in caso di vittoria, raggiungerebbe in vetta il Liverpool (di scena mercoledì a Newcastle): a Goodison Park affronta il Manchester City di Guardiola, polemico con la federcalcio inglese per il calendario a tappe forzate: «La pandemia ci ha portato a questa situazione estrema, evidentemente però alla Football Association piace così e noi dobbiamo accettarlo», ha dichiarato alla Bbc. Crystal Palace-Leicester e Chelsea-Aston Villa le altre gare di oggi.

