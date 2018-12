Prandelli riparte dal Genoa: «Emozionato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITORNO Cesare Prandelli è tornato. Aveva lasciato la serie A dopo un lustro eccellente con la Fiorentina, eliminato dal Bayern Monaco in Champions league, negli ottavi, solo per due gol in fuorigioco convalidati dall'arbitro Ovrebo. Da ieri è sulla panchina del Genoa al posto di Ivan Juric, cacciato dopo la clamorosa eliminazione casalinga in Coppa Italia ad opera dell'Entella. All'ora di pranzo l'ufficializzazione dell'accordo biennale fino a giugno 2020. Nel pomeriggio ha guidato il primo allenamento in vista del debutto di domani alle...