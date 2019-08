POZZOVIVO, INCUBO SENZA FINE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOUn anno iniziato male e finito peggio per Domenico Pozzovivo, che salterà la Vuelta. Ieri il 36enne corridore della Bahrein Merida, mentre si allenava in provincia di Cosenza è stato investito da una Fiat Grande Punto: è finito rovinosamente a terra, dolorante. Lo stesso automobilista ha prestato i primi soccorsi e chiamato il 118. Immediato il trasporto all'ospedale civile di Cosenza, dove sono state riscontrate molte fratture. In particolare, una esposta di tibia e perone della gamba destra, oltre alla clavicola e una serie di...