ROMA Formentera può attendere. Gianmarco Pozzecco, ieri con le valigie in mano, siederà ancora sulla panchina della Dinamo Sassari «senza se e senza ma», come ha specificato il presidente Sardara durante la conferenza stampa sul canale web tv della società. I due protagonisti della telenovela hanno però ammesso di avere avuto un confronto «acceso e a viso aperto». Motivo del contendere, forse non solo questo e durante il video si avverte che non tutto sembra passato, il mancato arrivo di Vasa Pusica come secondo play.

IL PLAY DELLA DISCORDIA

Annunciato da Pozzecco, smentito da Sardara, tanto che nel frattempo il giocatore visto a Pesaro la passata stagione ha già firmato in Lituania con il Lyetuvos Vilnius. Pusica avrebbe esitato di fronte alla presenza di una clausola Covid-19, che sta causando molti malumori tra gli stranieri trattati dalle squadre italiane.

Come funziona questa clausola? In caso di stagione cancellata prima del via ufficiale, decade il contratto e nessun ingaggio è percepito. Dopo il via ufficiale, invece, l'ingaggio sarà percepito al 25 per cento dal giorno della cancellazione fino al termine della stagione oppure al 50 per cento se ci sarà possibilità di allenamento. A questi termini, validi soltanto in Italia, molti giocatori avranno difficoltà ad accettare contratti nel nostro campionato. Uno strumento di cui «le società dovranno dotarsi nei futuri contratti, altrimenti chiudiamo la pallacanestro e il calcio», aggiunge Sardara, con buona pace di giocatori e procuratori.

PAROLA A POZ

Pozzecco scende invece nei particolari: «Ci siamo seduti per confrontarci su cosa fosse il bene per questa società. Ci sono quotidianamente considerazioni da affrontare, prendere un giocatore o un altro può avere riflessi sull'affetto della squadra. Stamattina (ieri, ndr) Stefano mi ha chiamato e ha chiuso il cerchio. Sono contento di ritrovarmi qui a non dire che me ne vado perché abbiamo litigato pesantemente, ma che rimango e soprattutto, che non abbiamo litigato pesantemente». «Sono stati giorni di riflessione che hanno portato in me una tempesta - ha aggiunto l'ex azzurro -. Prendere in considerazione l'idea di lasciare fa parte di quelle cose che professionalmente si fanno e che per certi versi salvaguardano il rapporto con la società. Vivo lo sport in modo anomalo, il mio percorso è sempre stato caratterizzato dal voler vivere determinate emozioni che questo sport mi regala. Viviamo questa avventura in modo viscerale e sono felice che continueremo a farlo per il bene della società». Solito Poz, tanto show, una storia vista e rivista.

Marino Petrelli

