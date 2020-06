BASKET

ROMA Terremoto a Sassari. Per fortuna solo in senso sportivo. Il rapporto fra la Dinamo Sassari Banco di Sardegna e il proprio coach Gianmarco pozzecco è ormai agli sgoccioli. Un divorzio che dovrebbe essere ufficializzati nelle prossime ore. «Siamo tranquilli e sereni, parleremo dopo avere preso una decisione», spiega il presidente del club Stefano Sardara, facendo intendere che tutto è stato deciso. Divorzio compreso.

SCELTE DI MERCATO

A far traboccare un vaso ormai colmo sarebbero state le più recenti scelte di mercato della società: dalla mancata conferma di Dwayne Evans al non puntare sul play Vasa Pusica, fortemente richiesto proprio dal coach Pozzecco. Nei fatti, l'idillio tra Pozzecco e Sardara si era già incrinato all'inizio dell'anno. Troppo deludente per la dirigenza sassarese l'eliminazione al primo turno delle Final Eight della Coppa Italia, tuttavia qualche dissapore era emerso poco prima del lockdown a proposito della gestione di Jamel McLean e Curtis Jerrels. Il Poz a Sassari aveva trovato la giusta dimensione. Nella prima stagione ha vinto la Fiba Cup e raggiunto la finale scudetto persa solo 4-3 contro Venezia. L'ultima stagione era cominciata con la vittoria della Supercoppa Italiana. Prima della sospensione del campionato, Sassari era al secondo posto. A Pozzecco ora resta la Nazionale Sperimentale.

