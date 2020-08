L'ORGANIZZATORE

VENEZIA «Se siamo riusciti a preparare il Campionato italiano lo dobbiamo alla Regione Veneto e al presidente Luca Zaia, alle amministrazioni comunali e agli sponsor che ci hanno dato una grandissima mano ed esortato a non mollare soprattutto nei momenti difficili». A rilevarlo è stato l'ex professionista vicentino Filippo Pozzato, promotore, insieme agli inseparabili Jonny Moletta e Gaetano Lunardon, dell'appuntamento tricolore. «C'è stato uno straordinario lavoro di squadra - ha detto l'ex corridore, vincitore della Milano-Sanremo 2006 - Ad un certo momento quando la situazione legata al Covid-19 si stava facendo sempre più difficile eravamo sul punto di mollare tutto. Ma grazie agli amici del ciclismo oggi fortunatamente siamo qui a presentarli».

Quali le differenze di percorso tra cronometro e gara in linea?

«La gara contro il tempo è stata preparata su un tracciato che non prevede problemi tranne che per la salita della Rosina. Discorso a parte per la prova in linea che va bene per tutti, sia scalatori che velocisti. Quando io correvo provavo fastidio se definivano le corse favorevoli agli scalatori o ai velocisti perché a mio giudizio i tracciati devono essere alla portata di tutti. Prendiamo per esempio due nostri grandi campioni come Elia Viviani e Vincenzo Nibali: il veronese al momento di affrontare le salite della Rosina potrebbe rimanere ben coperto; mentre il messinese, passista-scalatore, potrebbe attaccare portandosi in avanscoperta ma decisivi dovrebbero risultare i piani di Colceresa e la parte finale che porta a Cittadella dove potrebbe emergere, nel caso di arrivo a ranghi compatti, la velocità di Viviani che ha provato il percorso definendolo interessante».

