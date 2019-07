Possibile scambio Florenzi-D'Ambrosio Follie cinesi per Bale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOMILANO Follie cinesi per Gareth Bale. Zinedine Zidane ha escluso che il gallese possa far parte del suo nuovo Real Madrid, ma l'ingaggio del giocatore, 17 milioni annui, spaventa molti club. Non però quelli cinesi e se le notizie che arrivano da Pechino verranno confermate sarà una sfida a suon di milioni fra Pechino e Nanchino. Dietro a Bale ci sarebbe infatti lo Jiangsu, club dell'universo Suning pronto ad offrire al giocatore gli stessi soldi che prende in Spagna, ma il Beijing Gouan sarebbe disposto perfino a raddoppiare arrivando...