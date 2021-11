Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

A 29 anni Marco Fuser, trevigiano di Villorba, era considerato obsoleto dal rugby italiano. «Il Benetton non mi aveva rinnovato il contratto. Per le Zebre ero troppo vecchio, puntavano sui giovani. Quando è arrivata la proposta dei Newcastle Falcons non ci ho pensato un attimo e, solo soletto, me ne sono andato in Inghilterra». In Premiership è al secondo campionato da protagonista: 16 presenze e 841' giocati. Il rugby italiano si è...