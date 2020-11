COVID

Se prima i timori erano legati a possibili infortuni, in piena pandemia, a tenere in apprensione i club c'è anche il Covid con le positività degli atleti di ritorno dalle convocazioni con le rispettive nazionali. Gli ultimi casi in ordine di tempo sono quelli dell'interista Kolarov e dell'atalantino Malinovskyi. Una tegola per i rispettivi club che vedono così materializzato il timore, manifestato da più parti, che i giocatori sparsi per il mondo tornino positivi. Kolarov - ha fatto sapere l'Inter - è risultato positivo al tampone effettuato lunedì al rientro dalla convocazione con la Serbia. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario». Di certo il serbo - che sta smaltendo un problema muscolare - salterà le partite con Torino e Real Madrid e forse anche quella col Sassuolo del prossimo 28 novembre.

FOCOLAIO URUGUAY

Positività con la sua Nazionale anche per Ruslan Malinovskyi. Il giocatore era impegnato con l'Ucraina ed ora si trova in isolamento nella sua camera d'albergo a Lucerna. Con Malinovskyi sono risultati positivi anche Kryvtsov e Moraes dell'Ucraina insieme a due componenti dello staff. Focolaio anche nel ritiro dell'Uruguay alla vigilia della sfida con il Brasile: sono risultati positivi Luis Suarez, il portiere Rodrigo Munoz e un funzionario della nazionale. Al Milan, intanto, positivo anche il vice di Pioli Giacomo Murelli. Domenica al San Paolo al posto dei due ci sarà Daniele Bonera.

E il Covid ferma di nuovo l'Italia del rugby. Ventinove casi di positività nelle file delle Figi, hanno portato alla cancellazione del test sabato ad Ancona, secondo turno della Autumn Nations Cup. Sarà assegnato un 28-0 a tavolino agli azzurri. Intanto il ct dell'Italia Franco Smith ha convocato Michele Lamaro del Benetton in sostituzione dell'infortunato Polledri.

