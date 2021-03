Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE ALTRE PARTITEE' una notte da record, nel gruppo E delle qualificazioni ai mondiali, perchè il Belgio ne fa 8, a 0, alla Bielorussia: la quinta marcatura è di Praet, ex Sampdoria, e i fiamminghi si candidano a vincere il primo trofeo internazionale, dopo la finale europea dell'80 e le due semifinali mondiali. Galles-Rep.Ceca resta sullo 0-0 sino a 9' dalla fine, al gol di James, per i britannici: cechi in 10 da inizio ripresa, per...