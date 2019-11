Pordenone vola al 2. posto. Venezia, buon punto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERIE BPordenone sogna. È seconda dopo un terzo di campionato, Attilio Tesser anela al doppio salto centrato un decennio fa, a Novara, dalla serie C alla A, nella quale i piemontesi mancavano da 55 anni. I ramarri sono al debutto in B, la seconda promozione è difficilissima ma sognare non è vietato anche perchè è un campionato senza padroni, a parte forse la capolista Benevento, che con Pippo Inzaghi fa sul serio, come dimostra il successo di ieri sul Crotone, che peraltro meritava il pari.Lo stadio Friuli è semivuoto, per il Pordenone,...