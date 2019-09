Pordenone, pari in 9: Lovisa furente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERONA Al Bentegodi di Verona il derby del Nordest finisce 1-1, con una buona dose di veleno finale. La matricola Pordenone passa in vantaggio dopo 10' con Strizzolo e si difende con ordine nei primi 45'. Nei primi 12' della ripresa subisce due espulsioni (prima lo stesso bomber Strizzolo, poi Chiaretti) e l'inevitabile pari clivense di Djordjevic. Infine, ridotto in 9, resiste alle sfuriate gialloblù. È il primo punto esterno dei ramarri, ma il presidente Mauro Lovisa contesta l'arbitraggio di Massimi di Termoli. «Chiediamo rispetto per il...