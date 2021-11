Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERIE B(v.z.) Pordenone e Vicenza perdono fuori casa, stasera in campo il Cittadella col Pisa, squadra in zona promozione da inizio stagione. Il sorpasso momentaneo si compie a Brescia, dove i ramarri allenati da Bruno Tedono avrebbero meritato il pari: al 33' st risolve Moreo, di testa, su cross di Pajac. Le occasioni sono per le rondinelle Tramoni e Bisoli, nella ripresa per il Pordenone con Pellegrini e Camporese. Nel recupero sfiora il...