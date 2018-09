Pordenone e Vicenza, incrocio il 14 ottobre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CALENDARI DI CFine della telenovela: anche la serie C ha il suo calendario, bloccato per 20 giorni dalle diatribe legali (ripescaggi e riammissioni) tra i cadetti. Sangue scorrerà ancora, visti i ricorsi al Tar con possibili risarcimenti economici per le deluse, ma almeno la stagione di Lega Pro è pronta a partire. In ordine sparso, dato che il presidente Gabriele Gravina indica mercoledì 19 come data d'inizio, ma invita le società ad accordarsi per anticipare o posticipare a piacere. I temi forti non mancano. Nel girone A si nota la...