Pollini Heritage, terzo gioiello di Mazda MX-5

ESCLUSIVAROMA Una per viaggiare, un'altra tutta da guidare, un'altra ancora da ammirare come un oggetto dallo stile esclusivo. Tre identità differenti per la stessa automobile, la Mazda MX-5 che, dopo la Grand Tour e la Yamamoto Signature, chiude il terzetto delle edizioni speciali Top Limited Edition annunciato per quest'anno con la Pollini Heritage realizzata con l'omonima casa italiana di pelletteria, famosa nel mondo per le sue borse, le sue scarpe e i suoi accessori.SHOW A VIA DELLA SPIGANon sorprende allora che questa edizione limitata...