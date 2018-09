Poligoni aperti domenica 30 Cafiero: «Stand nuovissimo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TIRO A SEGNO(mdi) Poligoni aperti a Belluno: il locale direttivo del Tsn, infatti, organizza una giornata promozionale in cui chiunque potrà cimentarsi nelle varie specialità del tiro a segno. Per questo, saranno messi a disposizione della collettività, e in forma gratuita, impianti e istruttori. L'appuntamento è in calendario domenica 30, dalle ore 9 alle 17. «Durante la giornata - spiega il presidente del Tsn di Belluno, Renato Cafiero - sarà possibile entrare in contatto col nuovissimo stand dei 10 metri con bersagli elettronici: sia...