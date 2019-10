POLIEDRICA MILANO Sono ben 23 anni che Citroën Berlingo rappresenta l'ideale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIEDRICAMILANO Sono ben 23 anni che Citroën Berlingo rappresenta l'ideale di vettura multispazio. Sufficientemente compatta per essere protagonista sia dentro che fuori la città, sufficientemente spaziosa per essere una valida alternativa alla classica station wagon. Due decadi in cui ha saputo tenere botta in un mercato in continuo fermento. Oggi è anche l'auto ufficiale del campione del mondo di windsurf, Matteo Iachino. Brand ambassador della filiale francese in Italia, che ha fatto di Berlingo la sua seconda casa. Fedele compagna di...