Poker Lazio in rimonta, Champions più vicina

LA SFIDA AL FRANCHITre punti per la Champions League: il 4-3 con cui la Lazio espugna il Franchi, rifilando alla Fiorentina dell'ex di turno Stefano Pioli la prima sconfitta dopo otto risultati utili, potrebbe risultare pesantissimo nella corsa ai primi quattro posti, visto che i biancocelesti si aggiudicano la gara dopo un lungo inseguimento sotto 0-2 e poi 2-3 dovendo fare a meno di Parolo e poi anche di Simone Inzaghi, espulso in una serata in cui arbitro (Damato) e Var (Aureliano) sono chiamati in causa di frequente. A mantenere la Lazio...