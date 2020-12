Poker al Parma e notte ad altissima quota per la Juventus, che aggancia l'Inter a 27 punti in classifica, -1 dal Milan capolista. Con un Moraldo ritrovato dopo il passaggio a vuoto contro l'Atalanta: doppietta di CR7 (sostituito nel finale) e sigillo finale di Morata. Da lassù la prospettiva cambia, anche su una stagione di alti e bassi, perché a Parma si rivede una Juve padrona, concreta e in partita come quest'anno quasi solo in Champions. E con il nuovo capocannoniere solitario della A (12 reti) stravince il duello tutto portoghese con Bruno Alves.

SPAVENTO

I bianconeri fanno la partita ma la prima vera occasione è sui piedi di Kucka che spara su Buffon in contropiede. La Juve aggredisce alta, con i due centrali difensivi quasi a centrocampo e i terzini a supporto, una strategia sulla carta efficace ma anche rischiosa, ma non contro questo Parma. Il forcing juventino porta a un vantaggio quasi imposto per inerzia: un cross non troppo elaborato di Alex Sandro taglia tutta l'area e si trasforma in assist per Kulusevski, terza rete stagionale e classico gol dell'ex. Poi quasi con naturalezza arriva anche il raddoppio, grazie a un'invenzione di Morata in area per la testa di Ronaldo, che sovrasta Gagliolo e fa 2-0. E' una delle pochissime partite in campionato in cui la Juve conferma la sua superiorità in maniera netta, rischiando poco, segnando al momento giusto e indirizzando la partita sui binari più favorevoli. Un po' come la Juve si Allegri, che spesso si limitava a gestire il possesso, e poi accelerava all'improvviso per colpire: poco spettacolare ma maledettamente concreta. Esattamente quello di cui aveva bisogno Pirlo dopo 6 pareggi in 12 partite.

Il primo tempo si chiude col doppio vantaggio bianconero, per la seconda volta in campionato, la strategia di attesa e contropiede di Liverani non paga. Così nella ripresa il Parma prova ad alzare il tiro ma viene colpita a freddo dal sinistro chirurgico di Ronaldo, con il 3-0 che chiude i giochi. Kucka prova a riaprirli ma non è serata, va di nuovo a sbattere sul muro Buffon, e il Parma si arrende. La Juve invece non si ferma, sfiora il poker (ma Calvarese annulla giustamente il gol di de Ligt) e poi lo trova con Morata nel finale, mentre Buffon da dietro si fa sentire per tenere alta la tensione fino in fondo. Missione compiuta.

Alberto Mauro

