POGGIALI SFIDA GAVAZZI «VENETO STRATEGICO»

(a.li.) Pronti al cambiamento ha scelto. Dal conclave di Firenze del movimento nato sulla spinta di molte società venete al rinnovamento, è uscito il nome di Giovanni Poggiali quale candidato alle elezioni federali che si svolgeranno dopo le Olimpiadi. Sarà il presidente del Comitato Emilia Romagna, 48 anni, imprenditore ravennate nel ramo vitivinicolo, a sfidare il presidente uscente della Fir Alfredo Gavazzi, che a quanto pare ha sciolto le riserve ed è intenzionato a ricandidarsi per il terzo mandato. Tra gli avversari ci sarà anche Marzio Innocenti, presidente del Comitato regionale Veneto, uscito lo scorso anno da Pronti al cambiamento e subito in pista.

Una volata affollata che potrebbe comprendere anche un esponente del movimento Sedicesimo uomo mentre è al momento indecifrabile la strategia di una parte della maggioranza in preda ai mal di pancia. Il Palc, che ha tra i suoi leader il consigliere padovano della Fir Roberto Zanovello, e come portavoce un altro padovano, Riccardo Roman, ex sindaco di Galzignano, ha accompagnato l'annuncio della candidatura con un manifesto articolato in dieci parole chiave. La prima è squadra: «Nessuno vince da solo nel rugby». Seguono competenza, responsabilità, programmazione, trasparenza, unità («le divisioni sono dannose, dopo le elezioni non ci saranno vendette»), sostegno, formazione, territorialità e crescita.

Tra gli obiettivi del movimento la riforma del ruolo dei comitati regionali e l'allargamento della base dei praticanti. Ma il programma ancora non c'è. «Uscirà dagli incontri con i club - spiega Poggiali -. La mia strategia sarà basata sul dialogo, non mi interessa per chi abbiano votato le società in precedenza. I problemi del rugby sono di tutti».

Per quanto riguarda i comitati regionali «vanno sicuramente supportati e potenziati. Vogliamo che siano vicini ai club e il fulcro della formazione territoriale. Di quest'ultimo aspetto si è discusso molto, l'abbiamo proposto noi e l'hanno ripreso altri. Ma sappiamo come è andata, la formazione territoriale è rimasta lettera morta o quasi». Sui praticanti Poggiali ha un sogno: «Vorrei raddoppiarli, sfiorare i duecentomila. Ma onestamente penso che sia importante tornare a crescere, al di là dei numeri, dopo qualche anno in cui parlare di stallo sarebbe ottimistico. Ma è più facile migliorare prima la qualità dell'organizzazione».

In tanti nel rugby si chiedono quanto tempo ci vorrà all'Italia per uscire dalla crisi. Poggiali ci pensa un attimo, poi si sbilancia: «Se uno è messo nella condizione di lavorare bene penso che i primi risultati concreti si possano cominciare a vedere dopo 4-6 anni. Non è questione di vincere una partita con la Nazionale. Con i cantieri aperti dopo la Coppa del Mondo, il momento in teoria potrebbe anche essere favorevole per questo. Il problema è un altro: è fare una buona programmazione».

Massima attenzione al Veneto, assicura Poggiali: «Il Veneto è una realtà essenziale del rugby italiano e con me avrà un ruolo centrale - dice il candidato di Pronti al cambiamento -. Dal Veneto mi aspetto idee e uomini. Ha tradizione, pubblico e competenze. Ed è strategico per lo sviluppo del rugby italiano». E per quanto riguarda la proposta di una seconda franchigia veneta, a Padova, avverte: «Credo che si debba tenere conto della disponibilità di un imprenditore dello spessore di Banzato. La risposta all'ambizione del Veneto di crescere con una seconda franchigia in Pro14, tecnicamente non può che essere sì. Ma non basta. Ritengo che prima di qualunque presa di posizione sia doveroso incontrare Banzato. Voglio farmi un'idea diretta del suo progetto e confrontarmi anche con gli altri soggetti interessati».

