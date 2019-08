Pogba sbaglia il rigore, insulti razzisti Lo United: «Troveremo i responsabili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MANCHESTER Per la terza volta in una settimana la Premier League si trova ad affrontare casi di razzismo verso giocatori di colore. Dopo quelli a Yakou Meite del Reading e Tammy Abraham del Chelsea, nel mirino è finito ieri il centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba (nel tondo) che lunedì nella partita di campionato contro il Wolverhampton sul risultato di 1-1 ha sbagliato un calcio di rigore ed è stato oggetto, via social, di insulti razzisti. A denunciarlo è stato lo stesso United, che in una nota, ha precisato di essere...