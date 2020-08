PARIGI L'ondata estiva di coronavirus non risparmia gli sportivi, e con loro le nazionali che si apprestano a riprendere l'attività dopo la cancellazione di Europei e impegni internazionali. Ne sa qualcosa il ct della nazionale francese Didier Deschamps, costretto a rinunciare a Paul Pogba per il doppio impegno di Nations League con Svezia e Croazia della prossima settimana. Il centrocampista del Manchester United è risultato positivo al covid-19 in seguito ai test effettuati mercoledì ed è stato naturalmente escluso dalle convocazioni. Al suo posto il ct transalpino ha chiamato il 17enne del Rennes, Eduardo Camavinga. Nella nazionale francese c'è spazio anche per il ritorno del ribelle Rabiot. Per Pogba si sarebbe trattato del ritorno in nazionale dopo un anno di assenza fra infortunio e lockdown. Positivo al Covid-19 dopo i test anche Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham, anche lui costretto a rinunciare alla chiamata di Deschamps. Con la situazione Coronavirus dovrà fare i conti anche la nazionale azzurra, e non solo per l'indisponibilità di Petagna.

Nei guai il Chelsea che, secondo quanto scrive la stampa inglese, conta almeno quattro giocatori positivi già in isolamento. E alla Roma, che ieri ha sostenuto il primo allenamento, dopo Mirante è risultato positivo anche lo spagnolo Carles Perez.

