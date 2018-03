Pogba e Mbappé: riscossa Francia Il Brasile piega la Germania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Brasile si prende una piccola rivincita nei confronti della Germania, quasi 4 anni dopo l'1-7 nella semifinale mondiale. A Berlino passa per 1-0, in una gara caratterizzata parecchi errori, anche sui fuorigioco, nel primo tempo, con le occasioni sbagliate dal tedesco Kimmich e da Gabriel Jesus. Il gol al 37', cross di Willian proprio per Gabriel Jesus e l'attaccante del Manchester City segna di testa. Il Brasile manovra bene, Coutinho è sempre attivo, Wagner e Draxler tentano qualcosa per i campioni del mondo. Il finale dei tedeschi è...